شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم أو غدًا.. كومان يوقع على عقود تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «مونودو ديبورتيفو» الكتالونية، عن قرب توقيع المدير الفني لمنتخب هولندا، رونالد كومان، توقيع عقود تدريب برشلونة اليوم أو غدًا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم، إن أوسكار جراو المدير العام في برشلونة يتواجد حاليًا في أمستردام للتفاوض مع كومان وإتمام التعاقد، على أن يتم توقيع العقود اليوم أو غدًا وربما الخميس المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الهولندي وضع شرطًا في عقده مع المنتخب الهولندي يتيح له الرحيل في حالة تلقي عرضًا لتدريب برشلونة، مشددة على أن تأجيل منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو) سيسمح له بالمغادرة هذا الصيف.

وأكدت «موندو» أن الاتفاق بين كومان وبرشلونة على تولي تدريب الفريق لمدة موسمين، ولابد أن يصادق الرئيس الجديد للنادي على استمرار الهولندي في منصبه من عدمه، ما يعني أنه قد يتم إنهاء الارتباط بين الطرفين إذا قرر الرئيس الجديد أن كومان ليس مناسبًا للفريق.

وأعلن برشلونة مساء أمس الاثنين، إقالة الإسباني كيكي سيتين من تدريب الفريق الكتالوني في أعقاب الهزيمة المُذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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