شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: رمضان صبحي إضافة لبيراميدز.. وكنت أتمنى نهاية أفضل لـ«عاشور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز، أنه لم يتواصل مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة حال انتقاله لبيراميدز.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج « أون تايم سبورتس 2» : «لم أتواصل مع رمضان صبحي، لكنه إضافة لأي فريق لأنه لاعب مميز ويصنع الفارق مع أي قرب، لديه شخصية قوية داخل الملعب رغم صغر سنه، وسيكون إضافة قوية لبيراميدز حال التعاقد معه».

وأضاف السعيد :« أمر طبيعي أن تغضب الجماهير من انتقال لاعبيها لأندية أخرى، لكن ذلك يحدث في أي مكان على مستوى العالم الانتقادات الجماهيرية موجودة، ويجب على اللاعب تقبل ذلك لأن تلك الانتقالات تحدث بين الأندية الجماهيرية التي تنافس بعضهم البعض، لكننا في نفس الوقت نفتقد تقبل الاحترافية الذي يتواجد في أي مكان بالعالم».

وتابع لاعب الأهلي السابق وبيرميدز الحالي: «يحدث ذلك في ريال مدريد وبرشلونة، رأينا كريستيانو رونالدو يغادر ريال مدريد بشكل مفاجئ لينتقل إلى يوفنتوس، ونيمار رحل عن برشلونة لينتقل إلى باريس سان جيرمان ويسعى النادي الكتالوني لاستعادته مجددا».

وشدد السيد: «مفهموم الاحتراف لا يصل إلى البعض في مصر، نفتقد لعقلية تقبل ذلك، من حق الجماهير التعصب لناديهم لكن عليها في الوقت نفسه تقبل انتقالات اللاعبين لأننا في عصر احتراف على مستوى العالم ويجب أن نتفهم ذلك».

وعن حسام عاشور قال السعيد :«لاعب كبير وقدم الكثير للأهلي وصنع اسما، وكنت أتمنى أن تكون نهايته بشكل أفضل مثل السنوات التي قضاها، لكن هذه كرة القدم وأتمنى له التوفيق في حياته».

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