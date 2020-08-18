شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السعيد: صلاح لم يجلب لي عرض احتراف في إنجلترا.. ونريد التفوق محليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز، أن يكون قد تلقى عرض للعب في إنجلترا عن طريق النجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج « أون تايم سبورتس 2» :«لم يحدث أنني تلقيت عرض إنجليزي من محمد صلاح، كل ما تردد عن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".

وأضاف السعيد :«النجاحات التي يحققها محمد صلاح تمثل فخرًا لنا، وأتمنى له التوفيق في مسيرته وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة».

تحدث السعيد عن طموحات بيراميدز الموسم الحالي مؤكدًا أن النادي يسعى لتحقيق بطولة الكونفدرالية والتفوق محيا وقاريًا».