شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك .. الأشعة تحدد موقف جيرالدو من القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الاهلي والزمالك



يُجري الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من مواجهة فريقه للزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في قمة بطولة الدوري العام، وذلك بعد خروجه مصاباً من مواجهة أسوان أمس، وشخص الجهاز الطبي بالأهلي الإصابة على أنها إجهاد في العضلة الخلفية، إلا أنه تم تفضيل خضوع اللاعب لأشعة لتحديد الإصابة بدقة قبل بدء البرنامج العلاجي.

الاهلي والزمالك



يعول السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى على جاهزية جيرالدو حتي يدفع به فى لقاء القمة خاصة ان اللاعب بجدا يستعيد مستواه بعد مشاركته فى المباريات الثلاث الاخيرة امام انبي والانتاج الحربى واسوان .

الاهلي والزمالك



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واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

الاهلي والزمالك



وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.

الاهلي والزمالك



ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.