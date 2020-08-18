شكرا لقرائتكم 22 أكتوبر إنطلاق مسابقة كأس مصر للعمومى فى الموسم الجديد للسلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى يوم 22 أكتوبر المقبل موعدا لإنطلاق بطولة كأس مصر للعمومى للرجال و السيدات على صعيد جميع الأسلحة فى الموسم الجديد المقرر إنطلاقه سبتمبر القادم .

ومن المقرر أن يحدد إتحاد السلاح أماكن إقامة منافسات الموسم الجديد لاحقا بعد الحصول على موافقات الصالات المستضيفة .

استقر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، على انطلاق الموسم المحلى الجديد 17 سبتمبر المقبل ببطولة كأس مصر تحت 20 سنة لجميع الأسلحة، حيث تم تحديد هذا الموعد من أجل إعطاء فرصة للأندية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستعداد للموسم الجديد بعدما كان مقترحا أن ينطلق الموسم الجديد مبكرا فى أغسطس .

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وكشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن تحديد يوم 10 سبتمبر لاستكمال بطولة الجمهورية المتبقية من الموسم الماضى، على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية، بعدما أخطر اللجنة الأولمبية بموعد إنهاء المنافسات لهذا الموسم تمهيدا للانتهاء من تصنيف الأندية الخاصة بالجمعية العمومية.

يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.

كما أكد الحسينى أنه تم أرسال جميع الإجراءات الاحترازية للأندية لتطبيقها فى المنافسات المقبلة.

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات، ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب، ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا