شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك .. كارتيرون يطالب لاعبيه بعدم تكرار سيناريو مباراة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك من لاعبيه بعدم تكرار سيناريو المباراتين الماضيتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة أمام نادى مصر فى اللقاء المقرر بينهما مساء اليوم فى الجولة العشرين للدورى وإحراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب وإرباك المنافس خاصة وأن تلك المباراة تعد البروفة الأخيرة للفريق قبل المواجهة الصعبة أمام الأهلى يوم السبت المقبل فى الجولة الـ21 للدورى .

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كان الزمالك قد تعادل امام الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى لقاء دراماتيكى حيث تسيد الفريق الأبيض مجريات المباراة من البداية للنهاية واستطاع فرجانى ساسى التقدم بهدف مع نهاية الشوط الاول وتسابق اللاعبون فى إهدار الفرص السهلة فى الشوط الثانى حتى أدرك أحمد راشد هدف التعادل للإتحاد السكندرى ، وفى لقاء المقاصة فشل اللاعبون فى إحراز هدف التقدم طيلة التسعين دقيقة حتى جاء الفرج فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق الناشئ حسام أشرف .

فى الوقت نفسه حذر كارتيرون لاعبيه من الهجمات المرتدة المتوقع أن يشنها لاعبو أف سى مصر على مرمى محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك ، مؤكدا للمدافعين على ضرورة توخى الحذر فى التقدم خلف المهاجمين وفى الكرات الثابتة فى ظل حاجة المنافس الماسة لتحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة للتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب .