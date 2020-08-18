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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الاهلي والزمالك فى قمة الدوري

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، بكل شغف، قمة الدوري العام حث ستتجه جميع الأنظار عند دقات التاسعة من مساء السبت المقبل لموقعة فريقا الأهلى والزمالك فى لقاء القمة المصرية ضمن مواجهات الجولة الواحدة والعشرين للدورى، في بطولة خاصة لجماهير الناديين بعيدا عن موقفهما بالدورى.

موعد مباراة الاهلي والزمالك فى قمة الدوري

موعد مباراة الاهلي والزمالك فى قمة الدوري

الأهلى يدخل المباراة متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى ، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

الاهلي والزمالك

فيما يخوض الزمالك اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

الاهلي والزمالك

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تشكيل الأهلى المتوقع



ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رنيه فايلر تشكيل المباراة بكل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.





تشكيل الزمالك المتوقع





بينما يراهن الفرنس باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على كل من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.





الأهلى ضد الزمالك



واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.





الاهلي والزمالك



وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.





الاهلي والزمالك



ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.