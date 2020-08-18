شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: مروان محسن يعانى من عدم قناعة الجماهير به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر الحالى يعانى من عدم قناعة الجماهير به بشكل كبير فى صفوف القلعة الحمراء ، مما تسبب فى ظهورة بمستوى غير جيد أمام الإنتاج الحربى فى المباراة التى شهدت تعادل كلا الفريقين بهدف لكل منهما .

و قال رضوان فى تصريح خاص لـ "الخليج 365"، اللاعب أليو بادجى مشروع رأس حربة جيد و لكنه يحتاج المشاركة بصفة أساسية لأن نزوله كبديل لا يمكن أن يصنع مهاجم جيد ، خاصة أنه يرغب أن يفعل كل شىء فى الكرة خلال الوقت الذى يمنحه له الجهاز الفنى و هذا أصعب شىء فى الكرة .

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تتجه النية فى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، لإحالة مروان محسن مهاجم الفريق لدكة الاحتياطي فى بعض المباريات لحين استعادة مستواه والتركيز من جديد وعلاج أزمة إهدار الفرص والفاعلية الهجومية التى تلازمه منذ فترة طويلة. ويدرس رينيه فايلر الاعتماد على السنغالي آليو بادجي بدلاً من مروان محسن، وهناك اتجاه آخر باللعب بالنيجيري جونيور أجاى كمهاجم صريح بدلاً من مروان وبادجي، وهو ما سيحسمه المدير الفني الفترة المقبلة، بعدما لاحظ تراجع مستوى الثنائى مروان وبادجي، وإن كان الأول أكثر سوءاً وتراجعاً فى المستوى بشكل غريب للغاية، حيث بات يفتقد أى وسيلة هجومية.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من سداسى الفريق (على معلول، وليد أزارو، ديانج، بادجي، أجاى وجيرالدو).