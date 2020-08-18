لحظة بلحظة مباراة نادي مصر ضد الزمالك فى الدوري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة نادي مصر ضد الزمالك والقنوات الناقلة



يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة نادي مصر ضد الزمالك بعد عودة الدوري المصري من توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

الزمالك ونادي مصر

يلتقى فريق الزمالك نظيره نادى مصر، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى من المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه الأخير على مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، بهدف دون رد، سجله لاعبه الشاب حسام أشرف فى الوقت القاتل من زمن المباراة، فيما ستكون المباراة بمثابة البروفة الأخيرة لأبناء قلعة ميت عقبة قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من المسابقة، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة نادي مصر ضد الزمالك والقنوات الناقلة



ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

موعد مباراة نادي مصر ضد الزمالك والقنوات الناقلة



تُقام مباراة الزمالك نادى مصر فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمباراة نادي مصر ضد الزمالك



تُذاع مباراة الزمالك ونادى مصر، عبر قناة أون تايم سبورت.

موعد مباراة نادي مصر ضد الزمالك والقنوات الناقلة

ترتيب الزمالك فى جدول ترتيب الدوري المصري



يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.





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ترتيب نادى مصر فى جدول ترتيب الدوري المصري



فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.





ماذا قدم الزمالك أمام مدربيه السابقين؟



يعد لقاء الزمالك ونادى مصر لقاء خاص بالنسبة للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خاصة إنه سيواجه منافسا يقوده أبناء ميت عقبة، حيث يتولى قيادة الجهاز الفني لنادى مصر كل من خالد جلال المدير الفني وأمير عزمى المدرب العام وخالد متولى مدرب الحراس وخالد سعيد مدرب اللياقة البدنية ويعد الرباعى من أبناء النادى الأبيض.

موعد مباراة نادي مصر ضد الزمالك والقنوات الناقلة



الزمالك فى الدور الأول هذا الموسم أمام المقاصة نجح في الفوز على الفريق الفيومى، بهدف نظيف سجله أحمد زيزو وفى نفس الدور أمام إنبى بقيادة حلمى طولان فاز البترولى على الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وفي الدور ذاته أمام طلائع الجيش بقيادة مدربه السابق طارق يحيى فاز الأخير على الأبيض بنتيجة 3 / 2 فيما تعادل الأبيض سلبيًا مع سموحة تحت قيادة حسام حسن في الدور الأول فيما واجه الزمالك في الدور الثانى مدربه السابق إيهاب جلال الذى يقود حاليا مصر المقاصة وفاز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله حسام أشرف بالأمس وبهذا فاز الزمالك هذا الموسم على مدربيه السابقين في مباراتين وتعرض للخسارة أيضًا في مباراتين وتعادل مرة وحيدة وسجل الفريق الأبيض 5 أهداف وسكنت شباكه مثلهم.

موعد مباراة نادي مصر ضد الزمالك والقنوات الناقلة