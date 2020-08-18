شكرا لقرائتكم إيمانويل أكوى يطالب الاتحاد السكندري بفسخ عقده بالتراضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الأوغندى إيمانويل أكوى مهاجم الاتحاد السكندرى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى رافضا العودة لزعيم الثغر لإستكمال تعاقده مع النادى بعد سفره فى شهر مارس الماضى إلى بلاده بناء على رؤية طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى .

ويدرس مسئولو الإتحاد السكندرى الموقف القانونى تجاه اللاعب خاصة وأنه مرتبط بتعاقد ممتد لمدة موسمين مقبلين ، ومن المقرر أن يعقد طلعت يوسف جلسة مع محمد مصيلحى رئيس الإتحاد لإتخاذ موقف نهائى بشأن اللاعب .

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من ناحية أخرى قال محمد مصيلحي إن تأجيل مباراة زعيم الثغر أمام المصري البورسعيدي، بالدورى الممتاز، يعد طبيعيا ومنطقيا، وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات تليفزيونية ، إنه كان من الطبيعي تاجيل لقاء المصري والاتحاد بسبب ظروف الفريق البورسعيدي.

وأفاد مصيلحي إنه من الخطأ أن تقوم اللجنة الخماسية، بتحديد اعداد معينة للمصابين بكورونا من أجل تاجيل مباراة لأى فريق، مشددا إن الاتحاد يدعم استمرار الدورى الممتاز.

وعن تضامن الاتحاد السكندري مع المصري"معملناش غير الاصول"، مشيرا إلى أنه استحالة أن ينتهي الموسم يوم 15 اكتوبر مثلما حدد اتحاد الكرة.