رسميًا.. الأشعة تثبت إصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود متولي مدافع النادي الأهلي اصابته بقطع جزئي وجذع في الرباط الصليبي، وذلك بعد مغادرته مواجهة فريقه أمام أسوان أمس باكياً عقب تعرضه لإصابة قوية دون أي احتكاك مع الفريق المنافس.

ويُجري محمود متولي أشعة أخرى اليوم الثلاثاء للتأكد من صحة التشخيص، في الوقت الذي بدأ مسئولو الأهلي في ترتيبات اجراء الجراحة للاعب في أسرع وقت.

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

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وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.

ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.

ولعب الأهلى مباراة الليلة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمود متولى وأحمد فتحى وأيمن اشرف وعلى معلول، عمرو السولية وحمدى فتحى واحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي

فيما لعب أسوان المباراة بتشكيل مكوّن من مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضى، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى البدرى ومحمد اسماعيل.