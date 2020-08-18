موعد مباراة الزمالك ونادي مصر بالدوري الممتاز .. التشكيل المتوقع





استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام نادى مصر، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى من المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه الأخير على مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، بهدف دون رد، سجله لاعبه الشاب حسام أشرف فى الوقت القاتل من زمن المباراة، فيما ستكون المباراة بمثابة البروفة الأخيرة لأبناء قلعة ميت عقبة قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من المسابقة، على ستاد القاهرة.

ويركز الفرنسى باتريس كارتيرون، من خلال مباراة اليوم، أمام نادى مصر على معالجة بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفريق خلال المباريات الأخيرة بالدورى، بالإضافة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين قبل مواجهة الأهلى فى لقاء القمة، خاصة بعد تألق الثنائى الشاب حسام أسامة وأسامة فيصل، اللذان دفع بهما فى نهاية مباراة مصر للمقاصة الأخيرة وكان لهما الدور الأبرز فى اقتناص الأبيض للثلاث نقاط فى الوقت القاتل من المباراة، حيث ستشهد مباراة الليلة تغييرات عديدة فى تشكيلة الفارس الأبيض لإراحة العديد من العناصر لمباراة القمة القادمة.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبدالغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم وحسام أشرف وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: كاسونجو أو أسامة فيصل.