شكرا لقرائتكم خبر عن أكوى يطالب بفسخ عقده مع الاتحاد السكندرى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الأوغندى إيمانويل أكوى مهاجم الاتحاد السكندرى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى رافضا العودة لزعيم الثغر لاستكمال تعاقده مع النادى بعد سفره فى شهر مارس الماضى إلى بلاده بناء على رؤية طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى.

ويدرس مسئولو الاتحاد السكندرى الموقف القانونى تجاه اللاعب، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد لمدة موسمين مقبلين، ومن المقرر أن يعقد طلعت يوسف جلسة مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد لاتخاذ موقف نهائى بشأن اللاعب.

من ناحية أخرى قال محمد مصيلحى إن تأجيل مباراة زعيم الثغر أمام المصرى البورسعيدى، بالدورى الممتاز، يعد طبيعيا ومنطقيا، وأضاف محمد مصيلحى فى تصريحات تليفزيونية، أنه كان من الطبيعى تأجيل لقاء المصرى والاتحاد بسبب ظروف الفريق البورسعيدى.

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وأفاد مصيلحى أنه من الخطأ أن تقوم اللجنة الخماسية، بتحديد أعداد معينة للمصابين بكورونا من أجل تأجيل مباراة لأى فريق، مشددا أن الاتحاد يدعم استمرار الدورى الممتاز.

وعن تضامن الاتحاد السكندرى مع المصرى "معملناش غير الأصول"، مشيرا إلى أنه استحالة أن ينتهى الموسم يوم 15 أكتوبر مثلما حدد اتحاد الكرة.