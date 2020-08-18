شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: عدم اقتناع الجماهير بمروان محسن سبب معاناة اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر الحالى يعانى بسبب عدم قناعة الجماهير به بشكل كبير فى صفوف القلعة الحمراء، ما تسبب فى ظهوره بمستوى غير جيد أمام الإنتاج الحربى فى المباراة التى شهدت تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقال رضوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، اللاعب أليو بادجى مشروع رأس حربة جيد لكنه يحتاج المشاركة بصفة أساسية لأن نزوله كبديل لا يمكن أن يصنع مهاجما جيدا، خاصة أنه يرغب أن يفعل كل شىء فى الكرة خلال الوقت الذى يمنحه له الجهاز الفنى وهذا أصعب شىء فى الكرة.

وتتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لإحالة مروان محسن مهاجم الفريق لدكة الاحتياطى فى بعض المباريات لحين استعادة مستواه والتركيز من جديد وعلاج أزمة إهدار الفرص والفاعلية الهجومية التى تلازمه منذ فترة طويلة، ويدرس رينيه فايلر الاعتماد على السنغالى أليو بادجى بدلاً من مروان محسن، وهناك اتجاه آخر باللعب بالنيجيري جونيور أجايى كمهاجم صريح بدلاً من مروان وبادجي، وهو ما سيحسمه المدير الفني الفترة المقبلة، بعدما لاحظ تراجع مستوى الثنائى مروان وبادجي، وإن كان الأول أكثر سوءاً وتراجعاً فى المستوى بشكل غريب للغاية، حيث بات يفتقد أى وسيلة هجومية.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من سداسى الفريق (على معلول، وليد أزارو، ديانج، بادجي، أجايى، وجيرالدو).