جيرالدو يجرى أشعة على الخلفية لتحديد موقفه من قمة الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى الأنجولى جيرالدو جناح النادى الأهلى أشعة على العضلة الخلفية، اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من مواجهة فريقه للزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى قمة بطولة الدورى العام، وذلك بعد خروجه مصاباً من مواجهة أسوان أمس، وشخص الجهاز الطبى بالأهلى الإصابة على أنها إجهاد فى العضلة الخلفية، إلا أنه تم تفضيل خضوع اللاعب لأشعة لتحديد الإصابة بدقة قبل بدء البرنامج العلاجى.

ويعول السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى على جاهزية جيرالدو حتى يدفع به فى لقاء القمة، خاصة أن اللاعب بدأ يستعيد مستواه بعد مشاركته فى المباريات الثلاث الأخيرة اأمام إنبى والإنتاج الحربى وأسوان.

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واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.

ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.