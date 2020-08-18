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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو نجم الشباك فى القلعة البيضاء موسم 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد سيد زيزو نجم الزمالك فى أن يصبح نجم الشباك عند جمهور الفريق الأبيض هذا الموسم لمواصلته تقديم العرض الجيدة قبل توقف الدورى بسبب كورونا و عقب الإستئناف .
ونجد أن أحمد سيد زيزو لاعب جوكر يستطيع اللعب فى أى مكان ، حيث يقدم عروض جيدة فى الناحية اليمنى أواليسرى حسب توظيفه فى المباريات .
كما أن فكرة الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من صفوف القلعة البيضاء أصبحت غير قابلة للنقاش، نظرًا لاحتياج الفريق الى مجهوداته خلال الفترة المقبلة لما يمتلكه اللاعب من فنيات عالية وخبرات مشاركته أساسيًا طول الموسم الحالى قبل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد .
ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم زيزو بالصور التالية :
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