شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو نجم الشباك فى القلعة البيضاء موسم 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد سيد زيزو نجم الزمالك فى أن يصبح نجم الشباك عند جمهور الفريق الأبيض هذا الموسم لمواصلته تقديم العرض الجيدة قبل توقف الدورى بسبب كورونا و عقب الإستئناف .

ونجد أن أحمد سيد زيزو لاعب جوكر يستطيع اللعب فى أى مكان ، حيث يقدم عروض جيدة فى الناحية اليمنى أواليسرى حسب توظيفه فى المباريات .

كما أن فكرة الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من صفوف القلعة البيضاء أصبحت غير قابلة للنقاش، نظرًا لاحتياج الفريق الى مجهوداته خلال الفترة المقبلة لما يمتلكه اللاعب من فنيات عالية وخبرات مشاركته أساسيًا طول الموسم الحالى قبل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد .

تصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء خلال النصف موسم الذى تم خوضه، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصًا على سلامة اللاعبين ومنعًا لانتشار الفيروس، وقدم زيزو واحدًا من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بجميع البطولات.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم زيزو بالصور التالية :

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