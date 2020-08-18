اخبار الرياضه

قصة صور.. زيزو نجم الشباك فى القلعة البيضاء موسم 2019 / 2020

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زيزو نجم الشباك فى القلعة البيضاء موسم 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد سيد زيزو نجم الزمالك فى أن يصبح نجم الشباك عند جمهور الفريق الأبيض هذا الموسم لمواصلته تقديم العرض الجيدة قبل توقف الدورى بسبب و عقب الإستئناف .

 ونجد أن أحمد سيد زيزو لاعب جوكر يستطيع اللعب فى أى مكان ، حيث يقدم عروض جيدة فى الناحية اليمنى أواليسرى حسب توظيفه فى المباريات .

كما  أن فكرة الموافقة على رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من صفوف القلعة البيضاء أصبحت غير قابلة للنقاش، نظرًا لاحتياج الفريق الى مجهوداته خلال الفترة المقبلة لما يمتلكه اللاعب من فنيات عالية وخبرات مشاركته أساسيًا  طول الموسم الحالى قبل تعليق النشاط بسبب

 

تصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء خلال النصف موسم الذى تم خوضه، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصًا على سلامة اللاعبين ومنعًا لانتشار الفيروس، وقدم زيزو واحدًا من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بجميع البطولات.

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم زيزو بالصور التالية :

 

Advertisements
4175a58c2e.jpg

 

895d4c2282.jpg

 

0cf2d3259c.jpg

 

0c2229be7e.jpg

 

2ec7e5288c.jpg

 

fdbd7d578a.jpg

 

de6ddebb08.jpg

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. زيزو نجم الشباك فى القلعة البيضاء موسم 2019 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا