شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يواجه نادى مصر فى البروفة الأخيرة قبل قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك نظيره نادى مصر، فى التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى من المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه الأخير على مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، بهدف دون رد، سجله لاعبه الشاب حسام أشرف فى الوقت القاتل من زمن المباراة، فيما ستكون المباراة بمثابة البروفة الأخيرة لأبناء قلعة ميت عقبة قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من المسابقة، على ستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

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يركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من خلال مباراة اليوم، أمام نادى مصر على معالجة بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفريق خلال المباريات الأخيرة بالدورى، بالإضافة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين قبل مواجهة الأهلى فى لقاء القمة، خاصة بعد تألق الثنائى الشاب حسام أسامة وأسامة فيصل، اللذان دفع بهما فى نهاية مباراة مصر للمقاصة الأخيرة وكان لهما الدور الأبرز فى اقتناص الأبيض للثلاث نقاط فى الوقت القاتل من المباراة، خاصة بعدما قرر كارتيرون إراحة العديد من العناصر الأساسية قبل القمة القادمة.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلا من محمود جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمى، محمود الونش ومحمد عبد الغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع، إسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط، كاسونجو كاسونجو وأسامة فيصل في خط الهجوم.

من ناحية أخرى، يدخل فريق نادى مصر بقيادة خالد جلال، المباراة ساعيًا وراء تحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة خاصة بعد التعادل الأخير الذى حققه الفريق أمام فريق أسوان بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، لذا حرص خالد جلال على دراسة مباريات الزمالك الأخيرة فى الدورى الممتاز، للوقوف على نقاط الضعف والقوة التى من الممكن أن يستغلها لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة وإيقاف خطورة الأبيض، خاصة أنه سبق وتولى قيادة أبناء ميت عقبة وكان على علم بمستوى اللاعبين جيدًا، لذا سيضع فى خطته قبل مواجهة الليلة كيفية إيقاف خطورة لاعبى الأبيض على قدر إمكانيات فريقه.