شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #تركي_هيجيب_سيدك_يارمضان يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #تركي_هيجيب_سيدك_يارمضان، موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة " تويتر " فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية مداخلة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قناة اون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، والذي كشف فيها عن عدم تدخله فى آى شأن يخص نادي بيراميدز منذ رحيله، وكشف فيها ايضا تفاصيل رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد إلى بيراميدز وتفضيله عن عرض الأهلي منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وأكد آل الشيخ فى مداخلته على أنه مازال مستعد أن يدعم الأهلى بصفقات سوبر فى حالة طلب جماهير الأهلى.

Advertisements

وعبر المشاركون فى الهاشتاج عن ثقتهم في نوايا المستشار تركي آل الشيخ تجاه النادى الأهلى، وأنه كان يسعى لاحداث نقله تاريخية بالنادى على صعيد الصفقات والمشاريع الاستثمارية.

وطالب المغردين في الهاشتاج "آل الشيخ" بتنفيذ كلمته في المداخلة، مؤكدين أن الأهلي يحتاج إلى صفقات سوبر لتعوض رحيل رمضان صبحي وطالب بعض المشاركين في الهاشتاج أن ينهى تركي صفقة موليكا لاعب مازمبي الكونغولي أو اللاعب سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.