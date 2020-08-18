6 تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يلتقي الزمالك أمام نادي مصر في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن الأسبوع الـ20 لمسابقة الدوري.

ويحتل نادي مصر المركز الأخير برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

واستبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عدد كبير من لاعبيه الأساسيين استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة القمة بالدوري يوم السبت المقبل.

ولم تشمل قائمة المباراة محمد أبو جبل، وعمر السعيد، ومصطفى محمد، وطارق حامد، ومحمد عبدالشافي وحازم إمام.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: أحمد عيد، ومحمد عبدالغني، ومحمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة.

الوسط: فرجاني ساسي، وأحمد سيد زيزو

وسط الهجوم: أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وحسام أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل.