بالمواعيد والقنوات.. نصف نهائي دوري الأبطال.. والزمالك يواجه متذيل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تستأنف اليوم مباريات الأسبوع الـ20 لمسابقة الدوري بـ3 مواجهات.

ويلتقي طنطا أمام حرس الحدود على ستاد برج العرب في تمام الرابعة مساءً. ويحتل طنطا المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، فيما يحل حرس الحدود في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

وفي تمام السادسة والنصف يلتقي مصر المقاصة أمام الجونة، على ستاد المقاولون العرب. المقاصة يحل في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة، أما الجونة في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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ويلتقي نادي مصر أمام الزمالك في تمام التاسعة مساءً، على ستاد الكلية الحربية. نادي مصر يحتل المركز الأخير برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

مباريات الدوري تنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

كما يلتقي لايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.