مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر اليوم 18 أغسطس 2020 بدوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية نحو ملعب النور في البرتغال، الذي يستضيف المواجهة القوية بين باريس سان جيرمان ولايبزيغ ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام اليوم الثلاثاء 18/8/2020، ويستهدف كلا الفريقين الفوز في مباراة اليوم وبلوغ المباراة النهائية.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD1 بتعليق رؤوف خليف، وتبدأ صافرة انطلاق البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، عند الساعة 10:00 بتوقيت السعودية، 9:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت الإمارات.

ما يقدم لكم موقع الوفد خدمة نقل مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر بعدة جودات قبل انطلاق اللقاء بقليل، وسنكون في تغطية مباشرة لمباراة باريس ولايبزيج لمتابعتها على يلا شوت مباشر في أهم مباريات

اليوم بدوري أبطال أوروبا.

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مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر

قدم باريس سان جيرمان مشوار مميز على الصعيدين المحلي والأوروبي، تحت قيادة مدربه توماس توخيل، حتى الآن، حقق الفريق ثلاث ألقاب محلية، وبعد الهيمنة على المستوى المحلي، يطمح باريس إلى التتويج بأول لقب أوروبي والذي يسعى إليه منذ سنوات، وكان يخرج من الدور ثمن النهائي، لكن الفرصة متاحة أمامه هذه المرة، فقد أظهر تحسن ملحوظ وتقدم إلى المراحل النهائية بعد وصوله إلى المربع الذهبي، رغم الصعوبات التي واجهته.

كان باريس سان جيرمان رائعاً في مرحلة المجموعات، فقد تصدر مجموعته التي كانت تضم ريال مدريد وكلوب بروج وغلطة سراي، قبل أن يواجه بوروسيا

دورتموند في دور الـ16، وتخطاه بصعوبة، وفي ربع النهائي تغلب على أتلانتا وأفلت من هزيمة محققة، عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، وكان ذلك أشبه بمعجزة، ليتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1994/1995.

على الجهة الأخرى، يعيش لايبزيغ الألماني أفضل مواسمه على الإطلاق، بقيادة مدربه الشاب جوليان ناجيلسمان، احتل الفريق المركز الثالث في الدوري الألماني، وتصدر مجموعته السابعة بدوري أبطال أوروبا، والتي شملت أولمبيك ليون وبنفيكا وزينيت سان بطرسبرج، وقابل لايبزيج توتنهام في دور الستة عشر وهزمه 4-0 في مجموع المباراتين، ثم فاجيء الجميع، وأطاح بفريق أتلتيكو مدريد في ربع النهائي بفوزه 2-1، ليصل لنصف النهائي لأول مرة في تاريخ النادي، ويأمل بكتابة تاريخ جديد بالوصول للمباراة النهائية من دوري الأبطال.

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر ( اضغط هنا )

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لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر ( اضغط هنا )