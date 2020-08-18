بث مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج اليوم 18/8/2020 دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب دا لوز بالبرتغالي مباراة مرتقبة من العيار الثقيل، بين الفرنسي باريس سان جيرمان ونظيره الألماني فريق لايبزيج، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، في إطار فعاليات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019/2020.
ويقدم الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر اليوم، وذلك قبل إنطلاق صافرة البداية بقليل، والمقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت (مكة المكرمة)، أي التاسعة بتوقيت (القاهرة)، وستذاع حصرياً على الهواء عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD1 بصوت المعلق المخضرم رؤوف خليف.
الفريق الباريسي بطل النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي، ووصل إلى الدور الحاليمن البطولة القارية بعد فوزه الصعب على حساب أتلانتا بنتيجة هدفين لهدف، وتلك هي المرة الثانية التي يصل فيها البي إس جي في تاريخه للدور نصف النهائي، ويسعى هذه المرة لحصد البطولة رغم غياب حارس مرماه كيلو نافاس بداعي الإصابة.
أما لايبزيج فقد أنهى موسمه محلياً بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي، وقدم مستويات رائعة وظهر بشكل متألق، وتأهل للدور الحالي من دوري الأبطال بعد انتصاره على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، ويضع آماله هذا الموسم على حصد لقب البطولة الأكبر في أوروبا.
سيتفقد لايبزيج في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان بنصف النهائي لخدمات إثنين من لاعبيه بسبب الإصابة، وهما هنريشس، وهوانج، أما باريس سان جيرمان فسيتغيب عنه حارسه المتألق كيلور نافاس بسبب الإصابة التي تعرض لها في آخر مواجهة له أمام أتلانتا.
تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام لايبزيج:
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ريكو اللقاء بالاعتماد على الأسماء التالية في تشكيلة فريقه.
حراسة المرمى: سيرخيو ريكو
الدفاع: خوان بيرنات – بريسنيل كيمبيمبي – تياجو سيلفا – كيهرير
الوسط: نيمار – ليوناردو باريديس – ماركينيوس – أنخيل دي ماريا
الهجوم: ماورو إيكاردي – كيليان مبابي
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