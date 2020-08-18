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رياضة | رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الإسباني من ضم خط وسط أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك بناءً على طلب رونالد كومان المدير الفني المحتمل للفريق خلفًا لكيكي سيتين.

 

ويستعد رونالد كومان للعودة إلى كامب نو، وسينتظره عقد لمدة عامين في كاتالونيا ومع ذلك، قد لا يهبط كومان خالي الوفاض في برشلونة وسيكون لديه بالفعل أفكاره لإحياء النادي الكتالوني.

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وكشف موقع لو10 سبورت الفرنسي عن نية رونالد كومان باللعب بثنائي هولندي في خط الوسط وهما فرينكي دي يونج وفان دي بيك الذي يلعب الآن في أياكس أمستردام.

 

ويريد المدرب الهولندي إحضار لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا من أياكس، وتم تأكيد المعلومات بسرعة في إسبانيا بمقابل ما بين 25 إلى 30 مليون يورو لجلبه إلى كامب نو.

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