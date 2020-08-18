اخبار الرياضه

رياضة | مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقات سر بقاء أبيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحفية هيلينا كونديس، عن السبب وراء قرار جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني بعدم إقالة الفرنسي إريك أبيدال من منصب المدير الرياضي للبارسا.

قالت الصحفية بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية: "قرر بارتوميو الإبقاء على أبيدال في الأمانة الفنية، على الرغم من حقيقة أن القرار لا يولد إجماعاً في مجلس إدارته".

وأضاف: "التفسير الذي قدمه بارتوميو للإبقاء على أبيدال، هو أنه يعرف ما هو المطلوب في السوق الحالي؟، وهم بحاجة إلى شخص على إطلاع دائم مع النادي لسوق الانتقالات، وبحكم عمله الفترة الماضية، من الصعب المجيء بمدير رياضي جديد حالياً".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا