رياضة | عاجل.. إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي ومدة غياب صادمة للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي ومدة غياب صادمة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

وغادر محمود متولي مباراة الأهلي أمس أمام أسوان في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة في ركبته.

ومن المقرر أن يُجري اللاعب عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يغيب عن الأهلي لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في إطار مباريات الدوري الممتاز