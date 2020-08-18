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رياضة | حرب ثلاثية على ليونيل ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حرب ثلاثية على ليونيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت الحرب على ليونيل ميسي نجم نادي الإسباني الذي كشفت تقارير صحفية عن رغبته في مغادرة قلعة كامب نو بعد الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ الألماني في .

 

وكشفت إذاعة كادينا سير عن أن الصيني ستيفين زهانج مالك نادي إنتر ميلان الإيطالي يتحدى شيوخ العرب من ملاك مانشستر سيتي الإنجليزي وناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاق مع ليونيل ميسي.

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وأشارت إلى أن المالك الصيني لإنتر مستعد لدفع أي مبلغ حتى لو كان خياليًا من أجل التعاقد مع ميسي قبل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

 

 

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