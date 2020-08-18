رياضة | أنطونيو يختلق الأعذار أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أنطونيو يختلق الأعذار أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان أن مواجهة إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي تمثل تحديًا خاصًا نظرًا لخبرة الفريق الإسباني في هذه البطولة.

قال كونتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت بعد الفوز على شاختار: "الجميع يشعر بالسعادة بالتأهل للنهائي، الأهم هو أن عدد كبير من لاعبي فريقي يلعبون هذه المباريات للمرة الأولى، وهم يكتسبون الخبرات في يوروبا ليج".

وأضاف: "منافسنا القادم إشبيلية يمتلك خبرات كبيرة، وأعتقد أنه فاز بأربعة ألقاب في آخر 8 سنوات، هم معتادون، ولكننا لدينا الرغبة لتحقيق المفاجآت".

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كما أبرز أنه ينتظر أن يدخل لاعبوه المباراة المقبلة دون خوف، وأنها إذا انتهت بخسارة، فستكون لأن المنافس كان أفضل.

وهنأ كونتي لاعبيه على الأداء القوي أمام المنافس الذي كان يحترمه كثيراً.

وقال في هذا الصدد: "كنا جيدين في عدم منحهم الفرصة للدخول في أجواء المباراة، جعلناهم يركضون ويدافعون، وهو الأمر الذي لا يفضله شاختار، اللاعبون البرازيليون لا يجيدون الدفاع، لعبنا بشجاعة، وراض عن أداء اللاعبين".