رياضة | الإصابات تغزو الأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإصابات تغزو الأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت الإصابات النادي الأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل وذلك رغم فوزه 3-0 على أسوان في الدوري المصري.

غادر محمود متولي الملعب مصاباً، وهو يبكي خلال الشوط الأول، وأبلغ مدير الكرة في الأهلي، سيد عبد الحفيظ، وسائل الإعلاما أن المدافع يشتبه في إصابته بقطع في غضروف الركبة.

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وقال عبدالحفيظ: "ننتظر نتيجة الأشعة لمعرفة حجم الإصابة، لكن الأغلب أنها في الغضروف، وليست في الرباط الصليبي".

كما غادر الجناح أحمد الشيخ الملعب قبل نهاية الشوط الأول، متأثراً بإصابة في الكاحل على ما يبدو، ثم أصيب أيضاً الجناح الآخر جيرالدو صاحب الهدف الأول.