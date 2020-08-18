رياضة | أزارو يرفض طلب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزارو يرفض طلب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، العرض الذى قدم له مسؤولى القلعة الحمراء، بالتجديد بجانب وعده بأنه سيحصل على فرصة المشاركة فى المباريات.

وتمسك أزارو بالرحيل عن الأهلي في ظل رفض السويسري رينييه فايلر المدير الفني للفريق، الاعتماد عليه، وهو ما تسبب في خروجه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

ويتبقي موسم في عقد المغربي وليد أزارز مع الفريق، و لكنه بفض التجديد وطلب الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تواجد فايلر على راس الجهاز الفنى لللفريق.

وفاز النادي الأهلي في لقاء الليلة أمام أسوان بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيده إلي النقطة 56 بجدول الترتيب.