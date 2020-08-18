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رياضة | مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجرزة كبرى في .. تعرف على الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أربعة أسماء فقط ستحصل على الاستثناء من مذبحة برشلونة عقب الفشل في بطولة التي ودعها على يد بايرن ميونخ بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وسلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على تفاصيل قرارات إدارة برشلونة التي سيتم الإعلان عنها.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الإدارة الكتالونية بجانب رحيل كيكي سيتيين وإريك أبيدال ستتخذ قرار بوضع 17 لاعبًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة البلوجرانا قررت أيضًا استثناء أربعة أسماء فقط من تلك المذبحة، هم ليونيل وكليمون لونجليه ومارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج.

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