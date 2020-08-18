انت الان تتابع ميركل: لا تخفيف للقيود على حضور مباريات كرة القدم حالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يبدو أن جماهير كرة القدم في ألمانيا لن تعود لتشعل المدرجات قريباَ، حسب المستشارة ميركل.

استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السماح للمشجعين بالعودة لحضور مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في الاستادات في الوقت الحالي وهو ما أبدى الاتحاد الألماني لكرة القدم تفهماً بشأنه.

كشفت مصادر في الحزب المسيحي الديمقراطي، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين (17 اغسطس 2020)، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استبعدت السماح للمشجعين بالعودة لحضور مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في الاستادات في الوقت الحالي.

وذكرت المصادر أنه في أول اجتماع افتراضي لقيادات الحزب، الذي تنتمي إليه المستشارة، بعد الأجازة الصيفية، كشفت ميركل أن كرة القدم لن تشهد المزيد من التخفيف في القيود الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ظل تزايد حالات العدوى في ألمانيا.

وكان وزراء صحة الولايات الألمانية قد اتفقوا على أن فتح الملاعبأمام المشجعين قبل 31 أكتوبر، هو أمر لا ينصح به.

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وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (DFB) تقبلها للقرار، رغم أنها كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الأندية بشأن السماح لعدد محدود من المشجعين بدخول الاستادات مع بداية الموسم الجديد في منتصف سبتمبر المقبل، لكن القرار يظل بيد السلطات السياسية.

وأبدى فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تفهما لموقف السياسيين، وقال كيلر في تصريحات للصحفيين في فرانكفورت :"هذا كان متوقعا... وهذا يظهر أننا بحاجة لإجراء المزيد من الفحوص لمعرفة الأشخاص المصابين بدون أعراض والذين تنتقل منهم العدوى إلى الأخرين."

وسيخوض المنتخب الألماني أول مباراة له هذا العام، مع انطلاق منافسات دوري أمم أوروبا، أمام نظيره الإسباني في شتوتغارت في الثالث من سبتمبر المقبل، بدون جماهير. لكن الاتحاد يأمل في السماح بحضور عدد من المشجعين في مباريات تالية للمنتخب.

وقال كيلر :"نعمل مع العلماء من أجل إيجاد طريقة لإعادة المتفرجين إلى المدرحات. لقد رأينا جميعا مدى كآبة الوضع بدونهم."