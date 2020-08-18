قصة هدف.. عمرو بركات يقود الاهلي للفوز أمام نصر حسين داي في البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت بدل الضائع ، نجح عمرو بركات لاعب الاهلي السابق، في تسجيل هدف الفوز للفريق الأحمر أمام نصر حسين داى الجزائري خلال يوليو عام 2017 ، بمنافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بالبطولة العربية، على ملعب السلام ، وكانت المباراة تسير بالتعادل ، بهدف لكل فريق ، وكان الأهلى يحتاج إلى الفوز حتى يتأهل إلى نصف نهائى البطولة.
وفى الدقيقة 92 من أحداث المباراة سجل عمرو بركات لاعب الفريق الأحمر هدف الفوز لفريقه ، عن طريق أسيست من عماد متعب ، ليعلن بركات تأهل الفريق إلى لنصف نهائى البطولة .
تقدم نصر حسين داي بهدف في الدقيقة 61 عن طريق محمد الهادي بولعويدات بعد خطأ من أكرم توفيق في التمرير وخطأ آخر من محمد الشناوي الذي تصدى للكرة بطريقة خاطئة لتسكن المرمى.
في الدقيقة 74 سجل صالح جمعة هدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء إحتسبها الحكم لوليد أزارو بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل البديل عمرو بركات هدف الفوز للأهلي الذى حجز بطاقة الصعود للدور نصف النهائي كأفضل فريق إحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث برصيد 6 نقاط .
مثل الأهلي : محمد الشناوي و باسم علي و محمد نجيب ورامي ربيعة و حسين السيد " عمرو بركات ق 86 " ، وصالح جمعة و حسام غالى وأكرم توفيق " عماد متعب ق 66" ، وأحمد حمودى " إسلام محارب ق 55 " وجونيور أجايي، ووليد أزارو.
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