شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نادي مصر .. الثعلب الفرنسي يحدد تشكيل الأبيض للمواجهة المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام نادى مصر، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى من المقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه الأخير على مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، بهدف دون رد، سجله لاعبه الشاب حسام أشرف فى الوقت القاتل من زمن المباراة، فيما ستكون المباراة بمثابة البروفة الأخيرة لأبناء قلعة ميت عقبة قبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستجمع بينهما السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من المسابقة، على ستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

ويركز الفرنسى باتريس كارتيرون، من خلال مباراة اليوم، أمام نادى مصر على معالجة بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفريق خلال المباريات الأخيرة بالدورى، بالإضافة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين قبل مواجهة الأهلى فى لقاء القمة، خاصة بعد تألق الثنائى الشاب حسام أسامة وأسامة فيصل، اللذان دفع بهما فى نهاية مباراة مصر للمقاصة الأخيرة وكان لهما الدور الأبرز فى اقتناص الأبيض للثلاث نقاط فى الوقت القاتل من المباراة، فيما ستشهد مباراة الليلة عودة التونسى فرجانى ساسى، بجوار طارق حامد، فى خط الوسط، بعد إصابة محمد حسن، وذلك بعدما كان يعتمد المدرب الفرنسى على ساسى فى مركز صانع الألعاب فى المباريات الماضية.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: محمد عبدالغنى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وحسام أشرف وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.