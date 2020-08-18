شكرا لقرائتكم فايلر يعقد اجتماعات خاصة مع الجهاز المعاون لوض خطط مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أكثر من محاضرة فنية مع جهازه المعاون قبل مواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري العام، وشهدت المحاضرة التحدث عن أبرز الإيجابيات والسلبيات في الفريق الأبيض قبل مباراة القمة والتي في حالة فوز الأهلي بها سيكون قد اقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري العام هذا الموسم.

وطلب فايلر مشاهدة مباراة مصر المقاصة والزمالك والتي حسمها الأخير بهدف في الوقت القاتل للاستفادة من تجربة الفريق الفيومي، والذي نجح في شل مفاتيح لعب الزمالك طوال الـ90 دقيقة قبل أن ينجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بالدقيقة الأخيرة من عُمر اللقاء.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).