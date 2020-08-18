سيف زاهر يكشف حجم إصابة محمود متولي ويوضح مدة الغياب عن الملاعب



كشف الإعلامي سيف زاهر، عن حجم إصابة مدافع النادي الأهلي، محمود متولي القوية، التي تعرض لها، مساء الإثنين أمام أسوان، بالجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بانتصار المارد الأحمر بثلاثية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال "زاهر" عبر قناة "أون تايم سبورت": محمود متولي توجه عقب إصابته القوية اليوم، وبعد انتهاء مواجهة أسوان إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى بعض الفحوصات، وقام بإجراء آشعة على ركبته المصابة.

وأضاف "زاهر": أنه تشخيص إصابة محمود متولي بجزع على مستوى الرباط الجانبي الخارجي، بالإضافة إلى قطع على مستوى غضروف الركبة ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

يذكر أنه بانتصار الأهلي على أسوان، رفع العملاق الأحمر رصيده من النقاط إلى 56 نقطة، منفردا بالصدارة، في المقابل توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.