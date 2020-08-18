شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يتوقعون استمرار علاقة عائلة إكرامى بالأهلي رغم أزمة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 95 من قراء الخليج 365 المشاركين في استطلاع بشان مدى تأثر علاقة عائلة إكرامي الشحات بالنادي الأهلي بعد أزمة رمضان صبحي، أن تستمر العلاقة بين العائلة والنادي، رغم الأزمة المثارة حالياُ بشأن دور العائلة في خروج رمضان صبحي من الأهلي، وانتقاله لبيراميدز.





وكان الخليج 365 قد أجرى استطلاعاً لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في انتهاء علاقة إكرامي الشحات بالنادي الأهلي، بعد أزمة رمضان صبحي، وتوقع 95% من القراء عدم انتهاء العلاقة بسبب الأزمة.

وكان النادي الأهلي، قد كشف لجماهيره قبل أيام انتهاء علاقة لاعبه رمضان صبحي بالنادي، وتوقيعه لفريق بيراميدز، ما أثار غضب الجماهير الحمراء، لا سيما أن رمضان صبحي ابن النادي الأهلي، وكان أحد اللاعبين المتوقع استمرارهم في نادي القرن حتى الاعتزال، حال اللعب في مصر.