شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسن قانوناً يمنع وضع شروط جزائية فى عقود لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سن مسئولو النادى الأهلى ممثلين فى محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح قانوناً جديداً يمنع وضع شرط جزائى فى عقد أى لاعب جديد سواء كان لاعباً محلياً أو محترفاً، كما لن يتم وضع بند الشرط الجزائي في عقود اللاعبين الذين يتم تجديد أو مد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن إدارة الأهلي لا تضع شروط جزائية في عقود اللاعبين، إلا أن إدارة النادي أكدت على هذا الأمر مُجدداً لمنع رحيل أي لاعب عن النادي، خاصة بعد علم النادي أن إدارة بيراميدز بدأت تفتش وتبحث في عقود لاعبي الفريق الأحمر للبحث عن ثغرات ومن ثم خطفهم من النادي الأهلي وهو ما حدث مع حمدي فتحي والذي تم استطلاع رأيه في مسألة اللعب لبيراميدز، إلا أن اللاعب أكد لهم أن عقده لا يحمل أي شروط جزائية.

وضم بيراميدز العديد من نجوم النادي الأهلى ومنهم عبد الله السعيد من قبل فى الوقت الذى سيضم بيراميدز كلاً من أحمد فتحى وشريف اكرامى بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقودها مع الأهلي كما نجح بيراميدز فى اغراء رمضان صبحى باللعب للفريق بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء اعارته للأهلى وعودته من جديد لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزى.