ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز النادي الأهلي تصدره لجدول الدوري المصري، بعد الفوز علي فريق أسوان في الجولة العشرين بالبطولة، ليرتفع رصيده إلي النقطة 56 محتلاً المركز الأول، حيث شهد يوم الإثنين 17/8/2020، إقامة 3 مباريات اليوم في الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، حيث استضاف إنبي نظيره سموحة، وواجه المقاولون العرب فريق الإنتاج الحربي، واستضاف الأهلي فريق أسوان علي استاد القاهرة الدولي .
وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي ..
الأهلى يقهر "كفاح" أسوان ولعنة الإصابات بثلاثية نظيفة
استعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.
وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بها في المركز الـ13.
نجح المقاولون العرب فى تحقيق فوز ثمين على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ20 للدورى، ليرتفع رصيد الفائز إلى 37 نقطة ويعود للمركز الثالث بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 24 نقطة فى المركز التاسع.
تقدم باسم مرسى تقدم للإنتاج الحربى فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء من خطأ فادح لمحمود أيو السعود حارس مرمى المقاولون العرب بعد عرضية من ضربة ركنية لأحمد شديد قناوى تخطت أبو السعود لتقدم قدم باسم مرسى مباشرة فى المرمى معلنا عن هدف التقدم للعجلات الحربية، وفى الدقيقة 33 نجح محمد سالم مهاجم المقاولون من إحراز هدف التعادل لفريقه من عرضية متقنة من الجانب الأيمن من كريم مصطفى ارتقى إليها محمد سالم ووضعها قوية برأسه فى مرمى الإنتاج الحربى.
انتهى الشوط الأول بين إنبى وسموحة، بالتعادل السلبى، فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى دخلها الفريقان بحثاً عن تحقيق أول فوز عقب عودة المسابقة المحلية من التوقف، فى ظل تقارب موقف الفريقين فى جدول ترتيب الدورى.
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