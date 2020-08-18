ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز النادي الأهلي تصدره لجدول الدوري المصري، بعد الفوز علي فريق أسوان في الجولة العشرين بالبطولة، ليرتفع رصيده إلي النقطة 56 محتلاً المركز الأول، حيث شهد يوم الإثنين 17/8/2020، إقامة 3 مباريات اليوم في الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، حيث استضاف إنبي نظيره سموحة، وواجه المقاولون العرب فريق الإنتاج الحربي، واستضاف الأهلي فريق أسوان علي استاد القاهرة الدولي .

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي ..

الأهلى يقهر "كفاح" أسوان ولعنة الإصابات بثلاثية نظيفة

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بها في المركز الـ13.