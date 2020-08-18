رياضة | فرجاني ساسي يطلب تأجيل تجديد عقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يطلب تأجيل تجديد عقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، من الاستمرار داخل الفريق خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له الانضمام إلى أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واجتمع مسؤولي نادي الزمالك، مع التونسي فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحسم مصيره مع الفريق.

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وأعرب فرجاني ساسي، عن رغبته في الاستمرار داخل الفريق الأبيض، ولكنه طلب تأجيل حسم ملف تجديد عقده لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمسك ساسي بمطالبه المالية، مؤكدًا أنه يمتلك عروضا من أندية خليجية، بمقابل أكبر من ذلك، ولكنه يضع الأولوية لنادي الزمالك.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نادي إف سي مصر، غدًا الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.