شكرا لقرائتكم الكاف يدرس إلغاء معسكرات المنتخبات لعودة انتشار فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف من الغاء معسكرات المنتخبات خلال الموسم الجاري بعد انتشار فيروس كورونا وضغط المباريات الرسمية في الموسم المقبل خاصة انه مازال هناك أربعة مباريات للمتتخبات في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون و 8 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

علم الخليج 365 ان مسئولو الاتحاد الافريقي استقرو بصفة نهائية علي الغاء أجندة شهر اكتوبر بينما ما زال هناك جدال حول الأجندة الدولية للمنتخبات في شهر نوفمبر والاقرب الغاءها علي ان يتم إقامة مباريات التصفيات سواء لكاس العالم او لكأس الامم في الموسم المقبل والتي ستمثل ضغط كبير علي المنتخب المصري المطالب وقتها بخوض ما يقارب ال10 مباريات في التوققات الخمسة التي تبدأ في شهر مارس ثم شهر يونيو و سبتمير واكتوبر ونوفمبر بواقع مباراتين في كل معسكر وهو ما يستبب في ازمة للمتتخبات بسبب السفر من دولة لاخري. يمتلك مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ، نقطتين فى المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون ، بعد تعادله فى أول مباراتين أمام كلا من كينيا وجرز القمر، بنتيجة 1 - 1 و 0 - 0، على التوالى يحتل بهم المركز الثالث خلف كينيا صاحبة المركز الثاني بفارق الاهداف عن الفراعنة ثم منتخب جزر القمر المتصدر برصيد 4 نقاط.

في سياق مغاير ،يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرار عدم إلغاء او تأجيل اي مباراة فس الدوري خلال الفترة المقبلة وعدم التقييد بعدد معين في اصابات كورونا بين اللاعبين خاصة ان قائمة الفرق تضم 30 لاعبا الي جانب إمكانية الاندية بتصعيد اي لاعب ناشئ والاهم هو الضغط علي الاندية واللاعبين باتباع الإجراءات الطبية والوقائية لقيروس كورونا , وان هذا الامر جاء بعد الازمة التي شهدتها مباراة الاسماعيلي والمصري وعدم ذهاب الاخير للقاء بسبب وجود أكثر من 10 اصابات بين اللاعبين ومطالبتهم بتأجيل اللقاء وهو ما رفضه مسئولو اللجنة الخماسية بداعي ان هناك اهمال من النادس المصري ،