شكرا لقرائتكم الأهلي يسن شروطا جديدة في عقود اللاعبين .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سن مسئولو النادي الأهلي ممثلين في محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح قانوناً جديداً يمنع وضع شرط جزائي في عقد أي لاعب جديد سواء كان لاعباً محلياً أو محترفاً، كما لن يتم وضع بند الشرط الجزائي في عقود اللاعبين الذين يتم تجديد أو مد عقودهم خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن إدارة الأهلي لا تضع شروط جزائية في عقود اللاعبين، إلا أن إدارة النادي أكدت على هذا الأمر مُجدداً لمنع رحيل أي لاعب عن النادي، خاصة بعد علم النادي أن إدارة بيراميدز بدأت تفتش وتبحث في عقود لاعبي الفريق الأحمر للبحث عن ثغرات ومن ثم خطفهم من النادي الأهلي وهو ما حدث مع حمدي فتحي والذي تم استطلاع رأيه في مسألة اللعب لبيراميدز، إلا أن اللاعب أكد لهم أن عقده لا يحمل أي شروط جزائية.
وضم بيراميدز العديد من نجوم النادي الأهلي ومنهم عبد الله السعيد من قبل في الوقت الذي سيضم بيراميدز كلاً من أحمد فتحي وشريف اكرامي بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقودها مع الأهلي كما نجح بيراميدز في اغراء رمضان صبحي باللعب للفريق بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء اعارته للأهلي وعودته من جديد لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي.
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