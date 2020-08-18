شكرا لقرائتكم اليوم .. مصر المقاصة يستدرج الجونة في الجبل الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج مصر المقاصة نظيره الجونة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد فيما تعادل الجونة مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لخطف النقاط الثلاث في محاولة لتحسين مركز فريقه بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك وخسارته اللقاء في الدقائق القاتلة ، فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة للخروج بنتيجة إيجايبة خارج ملعبه تساهم في تعديل موقعه بجدول الدوري.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الجونة مكون من :محمد حمدي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي و صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس".

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام المقاصة مكون من :" إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد مجدي، إسلام محارب، أحمد ريان".