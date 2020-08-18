عبد الله السعيد: رمضان صبحي وشريف إكرامي إضافة قوية لبيراميدز

قال عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز،تعليقا على اقتراب فريقه من ضم رمضان صبحي وشريف إكرامي ثنائي الأهلي السابق خلال الفترة المقبلة,: بالتأكيد نتمنى أن ينضم إلينا رمضان.

وأضاف "السعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": رمضان صبحي وشريف إكرامي إضافة قوية، بيراميدز ينافس على البطولات المحلية والقارية، وبالتالي يحتاج إلى تدعيمات مميزة.

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وتابع: بالتأكيد نتمنى أن ينضم إلينا رمضان، وحتى الآن ولم أتواصل معه، ولكن بالتأكيد هو مميز جدًا ولاعب قوي الشخصية، وتواجده سيكون إضافة قوية للفريق.

جديرا بالذكر كان النادي الأهلي قد أعلن رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته وغلق باب المفاوضات مع ناديه هدرسفيلد الإنجليزي بسبب رغبة اللاعب في الانضمام لبيراميدز.