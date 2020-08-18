سمير عثمان: حكم مباراة الأهلي وأسوان أخطأ رغم الاستعانة بتقنية "الفار"

قال سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة الأهلي وأسوان، أخطأ خلال اللقاء رغم الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار".
وأضاف "عثمان" خلال تحليله للحالات التحكيمية عبر فضائية "أون تايم سبورت": حارس أسوان عرقل مهاجم الأهلي، ولكن الحكم كان على بعد حوالي 27 مترًا ولم يراها.
وتابع: الفار أوقف اللعب ثم قال للحكم إنه لا يوجد خطأ، ولكنها مخالفة واضحة.
كان الأهلي قد حقق الفوز علي على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة.
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