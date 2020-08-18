صورة .. اتحاد الكرة يكشف لـ "الوفد" حقيقة التيشيرت المسرب لمنتخب مصر

كشف مصدر باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، حقيقة التيشيرت المسرب لمنتخب مصر، خلال الساعات الماضية. قال المصدر لـ "الوفد"، إن هذا القميص ليس القميص الرسمي لمنتخب Advertisements مصر، قد يكون نسخة سيتم توفيرها للجمهور، لكنه ليس القميص الأصلي الخاص بمنتخب مصر. مصر، قد يكون نسخة سيتم توفيرها للجمهور، لكنه ليس القميص الأصلي الخاص بمنتخب مصر. ولفت إلى أن الشركة راعية الملابس ستعمل على توفير نسخة للجماهير من قميص المنتخب بسعر مخفض من خلال منفذ البيع الذي تنوي الشركة فتحه في مصر لبيع أدوات الفريق القومي من أطقم وملابس تدريب وغيرها.

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