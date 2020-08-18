مدافع ليل يحسم مصيره هذا الأسبوع، وسط ترقب من ارسنال ومانشستر يونايتد

يستهدف فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد التعاقد مع مدافع ليل البرازيلي جابرييل ماجالهايس، الذي سيحسم قراره المستقبلي خلال هذا الأسبوع، وفقا لما أعلنه ناديه ليل الفرنسي.

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية أن جابرييل لاعب مرغوب به بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي من قبل نابولي وإيفرتون أيضًا المتواجدين في سباق التعاقد معه، وأكد رئيس ليل يؤكد أن عملية انتقال اللاعب لفريق جديد باتت على وشك الإتمام، وفقا لقرار اللاعب هذا الاسبوع.

كشف الفريق الفرنسي الأسبوع الماضي عن منحه الضوء الأخضر للمدافع البرازيلي لمغادرة النادي هذا الصيف وسط اهتمام من عدة أندية، خاصة نابولي الإيطالي الذي وافق على شروط جابرييل.

لم يصدر أي إعلان حتى الآن ، وتحرك رئيس ليل جيرارد لوبيز لتوضيح متى سيتم تأكيد مستقبل ماجالهايس، وقال لوبيز لشبكة سكاي سبورتس نيوز: “أخبرناه بوضوح ما هي توقعاتنا ، وتحدثنا إلى عدد من الأندية ، وقوبلت توقعاتنا من قبل عدد من الأندية بالموافقة وأعطيناه الوقت لاتخاذ القرار”.

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وأضاف: “سيكون قراره بالكامل، نحن نميل إلى محاولة توجيه لاعبينا في اتجاهات معينة ، ولكن في نهاية المطاف يكون قرار اللاعب، إنه رجل رائع ولاعب كرة قدم رائع ويريد اللعب ، كان هناك الكثير من الاهتمام لكننا قررنا بوضوح إغلاق الباب أمام المزيد من الأندية في هذه المرحلة والسماح له بالاختيار “.

من هو جابرييل ماجالهايس؟

جابرييل ماجالهايس هو قلب دفاع برازيلي، ولد في 19 ديسمبر 1997 بمدينة بورتو أليجري، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أفاي البرازيلي عام 2016 ومنه انتقل إلى ليل الفرنسي الذي أعاره لناديي تروي الفرنسي ودينامو زغرب عامي 2017 و2018، واللاعب مطلوب بقوة في أندية الدوري الانجليزي مثل آرسنال ومانشستر يونايتد ونابولي.

وتشرف شركة DB sports على أعمال جابريل دوس سانتوس، واستطاعت الشركة الاستفادة من مشاركته في 24 مباراة بمنافسات الدوري الفرنسي خلال موسم 2020/2019، بعدما عاش فترة صعود وهبوط ما بين الفريق الأول والفريق الثاني لليل على مدار الأربع سنوات الماضية، وحاليًا تقوم بتسويقه للانتقال إلى أحد أكبر أندية إنجلترا أو إيطاليا.