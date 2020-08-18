تقدم رئيس نادى الزمالك “مرتضى منصور“، عن نفسه وبصفته عضو مجلس النواب، ببلاغ ضد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلي واللاعب محمود كهربا وآخرين.

وبحسب موقع الزمالك الرسمي، تضمن البلاغ قيام المذكورين بنشر فيديو مفبرك تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تركيب صوت مزور له على الفيديو المزور بغرض التلفيق والكيد ضد رئيس الزمالك.

لماذا تقدم مرتضى منصور ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الأهلي وكهربا؟

تقدم مرتضى منصور ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الأهلي وكهربا، استنادًا إلى إثبات شهادة كل من الدكتورة شريفة الفار وأحمد عادل عضوي مجلس إدارة الزمالك وكذلك الحارس الخاص والذين أثبتوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظيه من المستسار مرتضى منصور اثناء جولتهم معه بالنادي.

وأكد البلاغ أن المثير فى الأمر أن المستشار قدم صحة بلاغه ضد المذكورين سلفا في حين لم يقدم الخطيب سوي فيديو مفبرك ثبت عدم صحته بشهادة الشهود والتقرير الفنى المرفق بالبلاغ رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٠ حصر تحقيق نيابه استئناف القاهره والمقيد برقم ٢٩٩٠٢ لسنه ٢٠٢٠ عرائض النائب العام.