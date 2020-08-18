رياضة | كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض، الذي سيواجه به فريق إف سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إف سي مصر

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمباراة الزمالك ضد إف سي مصر، عودة لاعب الوسط المهاجم يوسف أوباما، ليصبح التشكيل كالآتي:-

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

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خط الدفاع : حازم إمام ، محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد حسن ، طارق حامد، فرجاني ساسي ، يوسف أوباما ،أحمد سيد زيزو.

الهجوم : مصطفي محمد.

ترتيب الزمالك بجدول الدوري المصري

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة من خوض 19 جولة، حقق الزمالك الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الفارس الأبيض الخسارة في ثلاثة مناسبات