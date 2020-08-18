رياضة | موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الثلاثاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره نادي ليون الفرنسي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة يبن الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني قد صعد لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة الاسباني بنتيجة 8 / 2 بينما تأهل نادى ليون الفرنسي بعد تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي.