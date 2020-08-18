رياضة | بايرن ميونيخ يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ليون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفرنسي بنيامين بافار في جزء من الحصة التدريبية لنادي بايرن ميونخ الألماني في لشبونة بعد تعافيه من إصابة في القدم.

وجاءت مشاركة بافار في التدريبات قبل يومين من مواجهة بايرن أمام أولمبيك ليون الفرنسي في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك بافار في الفوز الساحق لبايرن على برشلونة الإسباني 8 /2 في دور الثمانية للبطولة القارية.

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ومن غير المتوقع أن يلحق الظهير الأيمن بافار بالمواجهة أمام ليون.

ولكن بافار قد يلحق بالمباراة النهائية من دوري الابطال في لشبونة يوم الأحد المقبل إذا تمكن بايرن من عبور عقبة ليون في المربع الذهبي.

وشارك جوشوا كيميتش في مركز الظهير الأيمن خلال فترة غياب بافار.